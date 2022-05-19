أشرف الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي ردع 2022. بالناحية العسكرية الخامسة بولاية قسنطينة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع، أن التمرين جاء في إطار الزيارة الميدانية التي قام بها رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى الناحية العسكرية الخامسة، أمس الأربعاء، حيث أشرف الفريق شنڨريحة في الميدان الخامس للرمي والمناورات لأمدوكال على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي بالذخيرة الحية لموسم "ردع 2022" نفذته وحدات الفرقة الأولى المدرعة فضلا عن وحدات من مختلف القوات والأسلحة.

وأضاف البيان، أن الفريق شنڨريحة تابع عن كثب مجريات التمرين الذي نفذ ليلا في ظروف قريبة من الواقع. وفقا للخطة الموضوعة وتماشيا مع الأهداف المسطرة، وأكد هذا التمرين بصورة واضحة القدرة التي تتمتع بها الوحدات المشاركة في مجالات التنفيذ الناجح للمهام المسندة.

وحسب ذات المصدر، يعد تنفيذ هذا التمرين نجاحا آخر وثمرة من ثمار التحكم الجيد للأطقم في مختلف الأسلحة والمعدات الحديثة ذات التكنولوجيا العالية.

بالإضافة إلى التطور والجاهزية العملياتية التي بلغتها قواتنا المسلحة في السنوات الأخيرة.