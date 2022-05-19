قال محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، إن دعوات الجماعات المتطرفة من المستوطنين لهدم مصلى قبة الصخرة المشرفة في المسجد الأقصى المبارك، واقتحامه في نهاية الشهر الجاري، هي بمثابة إعلان حرب على العالم الإسلامي ومساس بعقيدة الإسلام وانتهاك سافر للقانون الدولي.

وأضاف الهباش، في بيان صحفي ردا على دعوات نشرتها جماعات صهيونية متطرفة على وسائل التواصل الاجتماعي عليها صورة جرافة تهدم قبة الصخرة المشرفة، أن هذه الدعوات هي اعتداء سافر على الحرم القدسي الشريف وإهانة لعقيدة المسلمين، واصفا هذه الدعوات بأنها "مخططات شيطانية" معدة سلفا للمساس بالمسجد الأقصى المبارك.

وحذر قاضي قضاة فلسطين مجددا من أن مثل هذه الدعوات سوف تقود العالم أجمع لحرب دينية لا تبقي ولا تذر وسوف تحرق نيرانها الجميع، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل لوقف مثل هذه الممارسات.