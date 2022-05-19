كشف اليوم الخميس، مصدر عليم لـ "الخبر"، أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم يدرس مخططا احتياطيا خاصا بتنظيم منافسة نهائيات أمم إفريقيا للمحليين المقررة بين الثامن والحادي والثلاثين من جانفي المقبل، وذلك لعدم ترك أي مجال للصدفة والوقوع في حرج قبل الموعد الرسمي للبطولة القارية.

وقال المتحدث ذاته، إن قرار " الفاف" بإجراء احتياطاتها، هو عدم جاهزية ملعبي عنابة وبراقي حيث يعرف الأول عملية تهيئة أما الثاني فلم تنتهي به الأشغال بعد.

للتذكير فإن عملية القرعة الخاصة بتصفيات البطولة الإفريقية للاعبين المحليين لا تزال مؤجلة إلى تاريخ لاحق، حيث أكدت "الكاف" في وقت سابق أنه سيتم الكشف عن التاريخ الجديد للقرعة في الوقت المناسب.