استقبل وزير النقل عبد الله منجي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، سفير فرنسا بالجزائر، فرانسوا غوييت، والذي بحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل، حسبما أفاد بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء، "بحث الطرفان الإطار القانوني الذي ينظم علاقات التعاون بين الجزائر وفرنسا في مجال النقل بمختلف أنماطه، حيث اتفق الجانبان على تفعيل اتفاقيات التعاون المبرمة بين البلدين".

كما تناولا سبل تعزيز التعاون بين البلدين فيما يخص الشراكة والاستثمار وتبادل الخبرات في مجال الإنجاز والاستغلال، لاسيما تطوير البنية القاعدية للنقل بالسكك الحديدية وشبكة الترامواي. وفي الأخير، اتفق الطرفان على مواصلة عقد اللقاءات الثنائية من أجل الدفع بعلاقات التعاون لما يحقق المصلحة المشتركة بين البلدين في قطاع النقل.