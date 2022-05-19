افتتح المركز الاستشفائي الجامعي "الدكتور بن زرجب" لوهران وحدة جديدة للتكفل بالجلطات الدماغية، تابعة لمصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية، حسبما علم اليوم الخميس لدى خلية الاتصال لهذه المؤسسة الصحية.

وأفاد أمين ربوحة نائب المكلف بالإعلام بأن هذه الوحدة فتحت أبوابها في مارس الماضي لتعزز التكفل بالجلطات الدماغية مع العلم أن مصلحة طب الأعصاب كانت فتحت هي الأخرى وحدة جديدة مماثلة في يناير الفارط.

وأوضح أن الوحدتين تعملان بشكل متكامل حيث تتكفل تلك التابعة لمصلحة الاستعجالات بالحالات المستعجلة، فيما تتكفل الوحدة التابعة لمصلحة طب الأعصاب بالحالات التي لا تتطلب تدخلا سريعا.

ويستفيد المرضى الذين يأتون في الساعات الأولى من حدوث الجلطة (شرط أن تكون جلطة اقفارية غير نزيفية) إلى وحدة الجلطات بمصلحة الاستعجالات، من العلاج بتقنية "ترومبوز" والتي تتمثل في حقن المريض بدواء كفيل بإذابة الجلطة.

ويحتاج من يعانون من أعراض الجلطة الدماغية إلى التدخل الطبي العاجل لإنقاذ حياتهم ووقايتهم من حدوث مضاعفات تتضمن تلفا في مناطق واسعة في الدماغ، قد تؤدي إلى الشلل الرباعي، يضيف نفس المصدر الذي أبرز بأن التدخل يجب أن يكون في الساعات الأولى من حدوث الجلطة وحقنهم كفيل بإنقاذهم من الإعاقة.