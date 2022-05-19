قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إن الصراع الروسي الأوكراني كشف هشاشة سياسة الطاقة في السنوات الأخيرة وعلى الحاجة لتنويع مصادر الطاقة والاستثمار في الطاقة المتجددة، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وحسب ذات المصدر، أكد دراغي إن "هدفنا ليس فقط زيادة إمدادات الغاز الطبيعي التي نحتاجها كوقود انتقالي، ولكن أيضًا الاستثمار في زيادة إنتاج الطاقة المتجددة".

وأشار دراغي في حديثه إلى "الاتفاقية الموقعة في أفريل مع الجزائر التي تنص على دعم تطوير الطاقة المتجددة والتقنيات المبتكرة منخفضة الكربون ومشاريع لنقل شبكات الكهرباء في الجزائر والربط الكهربائي بين الجزائر وإيطاليا."