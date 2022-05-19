تحادث وزير المالية، عبد الرحمان راوية مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور وفريقه حول الوضع الاقتصادي بالجزائر وآفاقه.

وأوضح بيان للوزارة إن هذا الاجتماع "التقليدي" المنعقد أمس الأربعاء عبر تقنية التحاضر عن بعد "يندرج في إطار اجتماعات الربيع لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي".

ويهدف الاجتماع إلى "تبادل الآراء حول الوضع الاقتصادي في الجزائر وآفاقه وحول السياسات العمومية الواجب ارساؤها لمواجهة التحديات التي يفرضها السياق الاقتصادي العالمي الحالي وكذا الطريقة الأفضل لمرافقة صندوق النقد الدولي بلدنا من خلال الدعم التقني".

وفي مداخلته ذكر راوية بالإجراءات التي اتخذتها الجزائر لدعم النمو عقب الوباء وحماية القدرة الشرائية وحماية الفئات الهشة سيما في سياق ظرف عالمي يطبعه استمرار التضخم وتذبذب سلسلات التموين.

وأكد الوزير أن الجزائر "عازمة" رغم ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية على تعجيل الورشات الطموحة للإصلاحات الهيكلية التي سبق إطلاقها سيما في المجالات الجبائية والميزانية والبنكية.

كما أشار إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الجزائرية لضمان تجنيد أكبر للموارد المحلية تحسبا لتمويل الاقتصاد الوطني، سيما عن طريق الشمول الجبائي والمالي وادماج القطاع الموازي.

بدوره أوضح أزعور أنه رغم ارتفاع أسعار المحروقات المُسجل خلال الأشهر الأخيرة فمن "الضروري" الابقاء على الالتزام في مجال الاصلاحات الهيكلية والدعم الميزانياتي.

وحسب البيان فإن مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جدد التأكيد في الأخير على استعداد مؤسسته لمواصلة نشاطاتها في مجال الدعم التقني والاستشارة قصد مرافقة مسار الاصلاحات الذي باشرته الجزائر.