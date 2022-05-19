" أعلنت لجنة حكام " الفيفا"، اليوم الخميس عن قوائم أسماء حكام المباريات المختارين لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

حسب الموقع الرسمي للهيئة الكروية فإنه تم اختيار 36 حكما و69 حكما مساعدا و24 حكم فيديو بالتعاون مع الاتحادات القارية الست وبالنظر لجودة هؤلاء الحكام وأدائهم المقدّم في بطولات "الفيفا"، وباقي المنافسات الدولية والمحلية في السنوات الماضية.

هذا، وسيشارك حكام المباريات المختارون في عدة ندوات هذا الصيف (في مدن أسونسيون في البارغواي، مدريد والدوحة) من أجل مراجعة وتحليل مقاطع فيديو حول مواقف وقعت في مباريات حقيقية، والمشاركة في حصص تدريبية عملية مع اللاعبين، وسيتم تصويرها وإرسالها للموجهين ليتحصل المشاركون فيما بعد على ملاحظاتهم وآرائهم.

وستكون نسخة قطر 2022 أول نسخة في تاريخ كأس العالم التي تعين فيها لجنة الحكام ثلاثة حكام من السيدات وثلاثة أخريات مساعدات لهن. وجاءت القائمة كالآتي: