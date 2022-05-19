تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة من تفكيك جمعية أشرار تحترف النصب على التجار والمؤسسات الاقتصادية تتكون من سبعة أشخاص من ولايتين مجاورتين تتراوح أعمارهم بين 34 و47 سنة.

تفاصيل القضية تعود إلى تلقي مصالح أمن دائرة الڤرارم ڤوڤة لشكوى من طرف صاحب مؤسسة تجارية من ولاية بجاية حول تعرضه للنصب طال سلع ومعدات السباكة والترصيص، حيث تم إفراغ السلع ببلدية الڤرارم ڤوڤة كما تقدم متعامل تجاري آخر من ولاية أم البواقي لترسيم شكوى مشابهة ضد نفس الأشخاص. التحقيق المفتوح أفضى إلى توقيف خمسة مشتبه فيهم اعترفوا بارتكابهم لجرم النصب حيث كانوا يتحصلون على نسخ من ملفات تجارية باسم أشخاص آخرين ويستعملونها في النصب على تجار الجملة حيث قاموا بتزوير أختام خاصة ببنوك وطنية ووضعوها على صكوك بنكية لكي تحمل صفة التأشير البنكي كما أوهموا ضحاياهم بامتلاكهم لتلك الملفات التجارية، وعلى هذا الأساس تم الحصول على سلع من المتعاملين الاقتصاديين وتجار الجملة لمعدات السباكة بقيم مالية معتبرة.

أفراد الشبكة كانوا يقومون بعمليات النصب باستعمال ناقلين عموميين وإجراء اتصالات بشرائح هاتف نقال يتخلصون منها بعد كل عملية نصب مع استئجار مستودعات في ولايات مختلفة قبل بيعها بأثمان أقل من ثمنها الحقيقي. تحريات أفراد الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية ميلة تكللت بوضع حد لأفراد الشبكة الخمسة وتحديد هوية شريكين آخرين لا يزالان في حالة فرار إضافة إلى استرجاع سلع ومعدات سباكة بقيمة فاقت 167 مليون سنتيم وتسليمها لمالكها.

المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام النيابة المختصة بميلة عن جرم تكوين جمعية أشرار التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، النصب وانتحال هوية الغير حيث تم إيداع 02 منهم رهن الحبس ووضع 03 منهم تحت الرقابة القضائية.