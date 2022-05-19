قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود. اليوم الخميس، عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمقر الرئاسة، إنه نقل بالغ التقدير من تحيات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للرئيس تبون.

وتابع الوزير قوله " استمعت إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد المجيد تبون فيما يتعلق بتعزيز التنسيق بين بلدينا الشقيقين والتعاون في كافة المجالات".

كما أكد وزير الخارجية السعودي أن المملكة العربية السعودية تدعم تطلع الجزائر استلام مقعد في مجلس الأمن الدولي.

وقال ذات المتحدث: "نثق أن الجزائر ستكون لاعباً أساسياً في دعم واستقرار والأمن الإقليمي والدولي في هذا المكان".