استقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، رئيسة الوزراء السويدية، ماجدالينا أندرسون، والرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، في البيت الأبيض، غداة تقديم البلدين طلبيهما للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال بايدن أن البلدين لديهما مؤسسات ديمقراطية شفافة، اقتصادات وجيوش قوية، مضيفا: "هذا يوم مهم للغاية .. إنهم يلبون كل متطلبات الناتو".

وتابع بايدن: "أنا فخور بالترحيب وتقديم الدعم القوي من الولايات المتحدة لاثنين من الديمقراطيات العظيمة، واثنين من الشركاء ذوي القدرات العالية، للانضمام إلى أقوى تحالف دفاعي في العالم".

وحسب الرئيس الأمريكي فإن تحقيق عضوية فنلندا والسويد سيعزز أمن التحالف الذي يضم 30 دولة.