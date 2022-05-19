أنهت الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، اليوم الخميس، مشاركتها في بطولة العالم للسيدات، المقامة حاليا في تركيا، بالحصول على الميدالية الفضية بعد هزيمتها في المقابلة النهائية لوزن 63 كلغ.

واصطدمت ابنة مدينة تيارت بملاكمة إيرلندية قوية سيطرت بالطول والعرض على جولات المنازلة الثلاث واستحقت التوويج بالذهب، في حين تعتبر مشاركة خليف استثنائية باعتبارها أول رياضية تحصل على ميدالية في تاريخ الملاكمة النسوية الجزائرية.

وإلى جانب فضية خليف، حققت الجزائر ميدالية أخرى في هذه المنافسة العالمية عن طريق الملاكمة إيمان شايب التي توجت بالبرونز، أمس الأربعاء.