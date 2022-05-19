وقعت "سوناطراك"، اليوم الخميس بالجزائر، عقد لإنجاز مركب لإنتاج ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر "MTBE" مع المجمع الصيني CNTIC / LPEC.

وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير الطاقة والمناجم، ممثل سفير جمهورية الصين الشعبية، الرئيس المدير العام لسوناطراك والمدير العام للبنك الوطني الجزائري.

وحسب بيان الشركة العمومية تقدر قيمة العقد بما يعادل 76 مليار دينار ومدة الإنجاز 36 شهراً، وسيتم تمويل المشروع من طرف البنك الوطني الجزائري في حدود 70 %.

ويندرج هذا المشروع –وفق ذات البيان- في إطار برنامج تطوير الصناعة البتروكيماوية الذي أقرته الشركة في مخططها الاستثماري متوسط المدى، وستبلغ الطاقة الإنتاجية لهذا المركب 200 ألف طن سنويًا وسيتم إنجازه بمحاذاة مركب الميثانول (CP1Z) بأرزيو.

واستعرضت سوناطراك تفاصيل المشروع الذي سيسمح إنجازه في إنتاج مادة MTBE المستخدمة كمادة مضافة لتصنيع البنزين الخالي من الرصاص على مستوى المصافي، كما سيسمح بالاستغناء عن استيراد هذه المادة التي تبلغ تكلفتها الحالية حوالي 1100 دولار أمريكي / طن، حيث بلغت تكلفة استيرادها 170 مليون دولار أمريكي خلال سنة 2021، وتصدير الفائض من هذا المنتج عبر المرافق المينائية لمصفاة أرزيو (RA1Z).

وحسب البيان، سيسمح المشروع كذلك بتثمين الميثانول المنتج بمركب CP1Z من خلال استخدامه كمواد وسيطة لإنتاج MTBE، تطوير الأصول البتروكيماوية للشركة وكذا المهارات المحلية في هذا المجال، خلق مناصب شغل تقدر بحوالي 3500 منصب خلال مرحلة الإنجاز و200 منصب أثناء مرحلة الاستغلال ومساهمة المناولة الوطنية في انجاز المشروع.

ومن المقرر أن يدخل هذا العقد حيز التنفيذ خلال شهر جوان 2022 على أن تدخل المنشآت الجديدة مرحلة الإنتاج في ماي 2025.