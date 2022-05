Le Procureur général de la cour d'Alger a requis une peine de 10 ans d’emprisonnement contre l’ancien premier ministre, Abdelmalek Sellal, qui est poursuivi avec plusieurs cadres pour corruption dans l’affaire du groupe Metidji.

Le Procureur général a requis la même peine pour l'ancien chef du protocole de la Présidence, Mokhtar Reguieg, et des peines de 10 et 8 ands de prison pour les proprietaires du groupe, Hocine et Yacine Metidji.

Le parquet a requis une peine de 5 ans de prison contre l'ancien ministre Abdelkader Kadi et l’ancien chef de cabinet du Premier Ministère, Mustapha Abdelkarim Rahial, et trois ans d’emprisonnement en contre les anciens ministres Abdelouahab Nouri, Abdelghani Zalaane, Abdelkader Bouazghi et Boujama Talai, tput comme l'homme d'affaire Ali Hafdad et l'ancien wali d'Alger Abdelkader Zoukh.