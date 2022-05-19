أوقفت وحدات الدرك الوطني بتيبازة 12 شخصا متورطين في استغلال مواقف السيارات بدون رخصة بعدد من شواطئ الولاية، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لذات المصالح.

وأوضح البيان انه تبعا لحملة مداهمات واسعة نظمتها وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة بإقليم اختصاصها، تم توقيف 12 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 33 سنة متورطين في قضية "استغلال مواقف السيارات دون رخصة على مستوى الشواطئ وأماكن الراحة والاستجمام".

كما حجز عناصر الدرك الوطني خلال الحملة مبالغ مالية تعتبر عائدات تلك الممارسة التجارية غير شرعية قبل إعداد ملف قضائي و تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، إستنادا للبيان.

وتأتي هذه الحملة الرامية لمحاربة ظاهرة الاستغلال غير الشرعي لمواقف ركن السيارات على مستوى الشواطئ استعدادا لحلول موسم الاصطياف، حسب بيان المجموعة الإقليمية الدرك الوطني بتيبازة.

ودعا بيان الدرك الوطني بتيبازة جميع المواطنين إلى التبليغ عن مثل هذه الظواهر السلبية التي تمثل جرائم منصوص ومعاقب عليها قانونا مبرزة أنها تضع تحت تصرفهم الرقم الأخضر للدرك الوطني 1055 وكذا موقع الشكوى المسبقة للدرك الوطني dz.mdn.ppgn.