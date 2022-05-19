اعتبر المدرب الوطني، عبد الهاني كنزي، إحراز الملاكمة إيمان خليف الميدالية الفضية في بطولة العالم للملاكمة للسيدات الجارية بتركيا، بالمستحق والأول في تاريخ رياضة الفن النبيل.

وفي أول تصريح له عقب هذا التتويج غير المسبوق، نشر البطل السابق ومدرب نائبة بطل العالم، كنزي، على صفحته الرسمية في "الفيسبوك" صورة له مع المدرب محمد شعوى والبطلة خليف قال فيه: " الحمد لله يارب ..الميدالية الفضية بكل استحقاق في بطولة العالم لأول مرة في التاريخ"، مضيفا "شكرا إيمان خليف".

يشار أن هذه الميدالية تعتبر الأولى لإفريقيا في بطولة العالم للسيدات منذ انطلاقها.