أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، في رسالة بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الطالب، إن الرهانات الجديدة تستوجب انخراطًا قويًا للطلبة في المشروع الوطني لرئيس الجمهورية للمساهمة في بناء جزائر جديدة.

وقال بن عبد الرحمان في تغريدة، عبر "تويتر"، إن "ذكرى يوم الطالب، ذكرى ناصعة وإحدى المحطات الفارقة في تاريخنا المجيد حيث هب مئات الطالبات والطلبة مُلبين النداء المقدس من أجل استرجاع السيادة الوطنية، فكانوا رمزًا للتضحية ونكران الذات في سبيل عزة وطننا المفدى".

وأضاف الوزير الأول يقول: "اليوم، وإن تغيرت التحديات، فالرهانات الجديدة تستوجب انخراطًا قويًا لطلبتنا الأعزاء في المشروع الوطني للسيّد الرّئيس للمساهمة في بناء جزائر جديدة تؤمن بأن المعرفة والعلم وأخذ زمام المبادرة والابتكار هي السبيل نحو جزائر قوية بقدرات نخبها وكفاءاتها العلمية أينما كانوا".

وختم: "عاشت الجزائر في كنف التطور والازدهار كما أرادها آباؤنا المحرّرين".