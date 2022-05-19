كشفت وزارة النقل، عن البرنامج التكميلي المتضمن تعزيز النقل الجوي و البحري للمسافرين خلال موسم الإصطياف 2022، وهذا تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وقالت وزارة النقل، في بيان لها، إنه بالنسبة:

النقل الجوي

الشبكة الأوروبية

* الجزائر – باريس – الجزائر تم إضافة 24 رحلة في الأسبوع للوصول إلى 52 رحلة أسبوعيا منها 3 رحلات لفائدة طاسيلي للطيران.

*وهران – باريس – وهران تم إضافة 12 رحلة في الأسبوع للوصول إلى 19 رحلة أسبوعيا.

*الجزائر – مارسيليا – الجزائر فإنه أضيفت 11 رحلة في الأسبوع للوصول إلى 14 رحلة أسبوعيا.

*وهران – مارسيليا – وهران تم إضافة 5 رحلات في الأسبوع للوصول إلى 7 رحلات أسبوعيا.

*قسنطينة – مارسيليا – قسنطينة تم إضافة 1 رحلة في الأسبوع للوصول إلى رحلات 3 أسبوعيا.

*الجزائر – ليون – الجزائر فأضيفت 4 رحلات في الأسبوع للوصول إلى 11 رحلة أسبوعيا.

*وهران – ليون – وهران تم إضافة 4 رحلات في الأسبوع للوصول إلى 7 رحلات أسبوعيا.

*قسنطينة – ليون – قسنطينة فأضيفت رحلتين 2 في الأسبوع للوصول إلى 5 رحلات أسبوعيا.

*الجزائر – تولوز – الجزائر فتم إضافة 4 رحلات في الأسبوع للوصول إلى 6 رحلات أسبوعيا.

*وهران – تولوز – وهران تم إضافة 4 رحلات في الأسبوع للوصول إلى 7 رحلات في أسبوعيا.

*الجزائر – ليل – الجزائر فتم إضافة 4 رحلات أسبوعيا بدون تغيير.

*الجزائر – نيس – الجزائر فتم إضافة رحلة 1 في الأسبوع للوصول إلى3 رحلات أسبوعيا.

*الجزائر – مونبولي – الجزائر فتم إعادة فتح بمعدل رحلتين 2 أسبوعيا.

*وهران – مونبولي – وهران فتم إعادة فتح بمعدل رحلتين 2 أسبوعيا.

*بجاية – باريس – بجاية فإنه تم إعادة فتح بمعدل 7 رحلات أسبوعيا.

*عنابة – باريس – عنابة فتمإعادة فتح بمعدل 7 رحلات أسبوعيا.

*سطيف – ليون –سطيف فتم إعادة فتح بمعدل 4 رحلات أسبوعيا.

*عنابة – مارسيليا – عنابة فتم إعادة فتح بمعدل 3 رحلات أسبوعيا.

*تلمسان – باريس – تلمسان فإنه تم إعادة فتح بمعدل 4 رحلات أسبوعيا.

*الجزائر – نونت – الجزائر فتم إعادة فتح بمعدل رحلتين 2 امن قبل شركة طاسيلي للطيران.

*الجزائر – ستراسبورغ – الجزائر فتم إعادة فتح بمعدل رحلتين 2 في الأسبوع من قبل شركة طاسيلي للطيران.

* قسنطينة – ستراسبورغ – قسنطينة فإنه تم إعادة فتح بمعدل رحلة 1 في الأسبوع من قبل شركة طاسيلي للطيران.

* وهران – ستراسبورغ – وهران فتم إعادة فتح بمعدل رحلة 1 في الأسبوع من قبل شركة طاسيلي.

*قسنطينة – باريس – قسنطينة ظلت 7 رحلات في الأسبوع بدون تغيير.

*وهران – فيينا – وهران : فتح رحلتين أسبوعيا.

*الجزائر – جنيف – الجزائر : 3 رحلات في الأسبوع بدون تغيير.

*الجزائر – بروكسل – الجزائر : رحلتين 2 في الأسبوع بدون تغيير.

*وهران – إسطنبول – وهران : إعادة فتح 13 رحلة في الأسبوع.

*الجزائر – انطاليا – الجزائر : إعادة فتح 7 رحلات في الأسبوع.

*الجزائر – إسطنبول – الجزائر : 7 رحلات في الأسبوع بدون تغيير.

*الجزائر – لندن – الجزائر : إضافة رحلة 1 في الأسبوع للوصول إلى 5 رحلات أسبوعيا.

*الجزائر – فرانكفورت – الجزائر : إضافة رحلتين 2 في الأسبوع من قبل طاسيلي للطيران للوصول إلى 5 رحلات أسبوعيا.

*الجزائر – روما – الجزائر : إضافة رحلة 1 في الأسبوع من قبل طاسيلي للطيران للوصول إلى 5 رحلات أسبوعيا.

*الجزائر – ميلان – الجزائر : رحلتين 2 في الأسبوع بدون تغيير.

*وهران – لشبونة – وهران : فتح رحلتين 2 في الأسبوع.

*وهران – فرانكفورت – وهران : فتح رحلة 1 في الأسبوع.

*الجزائر – موسكو – الجزائر : رحلة 1 في الأسبوع.

المغرب العربي و الشرق الوسط:

*الجزائر – دبي – الجزائر : 4 رحلات في الأسبوع بدون تغيير.

*الجزائر – القاهرة – الجزائر : 3 رحلات في الأسبوع بدون تغيير.

*وهران – القاهرة – وهران : فتح 7 رحلات في الأسبوع.

*وهران – تونس العاصمة – وهران: فتح 7 رحلات في الأسبوع.

*الجزائر – تونس العاصمة – الجزائر : 7 رحلات في الأسبوع.

*الجزائر – الدوحة – الجزائر : رحلتين 2 في الأسبوع بدون تغيير.

الشبكة الإفريقية:

*الجزائر – نواقشوط – الجزائر: إضافة رحلة 1 للوصول إلى رحلتين 2 في الأسبوع.

*الجزائر – دكار – الجزائر: رحلتين 2 في الأسبوع.

الخطوط الطويلة: 10 رحلات في الأسبوع:

*الجزائر – بكين – الجزائر: إعادة فتح بمعدل رحلتين 2 في الأسبوع.

*الجزائر – مونتريال – الجزائر: إضافة 3 رحلات في الأسبوع للوصول إلى 8 رحلات في الأسبوع.

النقل البحري:

– إضافة 05 رحلات أسبوعيا، ليرتفع العدد الإجمالي للرحلات إلى 07 رحلات موزعة كالتالي:

* بجاية – مرسيليا – بجاية: فتح رحلة 1 أسبوعيا.

* الجزائر – مرسيليا – الجزائر: إضافة رحلتين 2 في الأسبوع للوصول إلى 3 رحلات أسبوعيا.

* سكيكدة – مرسيليا – سكيكدة: فتح رحلة 1 أسبوعيا.

* وهران – مرسيليا – وهران: فتح رحلة 1 أسبوعيا.

*الجزائر – أليكانتي – الجزائر: رحلة 1 أسبوعيا بدون تغيير.