كشفت وزارة النقل، عن البرنامج التكميلي المتضمن تعزيز النقل الجوي و البحري للمسافرين خلال موسم الإصطياف 2022، وهذا تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وقالت وزارة النقل، في بيان لها، إنه بالنسبة:
النقل الجوي
الشبكة الأوروبية
* الجزائر – باريس – الجزائر تم إضافة 24 رحلة في الأسبوع للوصول إلى 52 رحلة أسبوعيا منها 3 رحلات لفائدة طاسيلي للطيران.
*وهران – باريس – وهران تم إضافة 12 رحلة في الأسبوع للوصول إلى 19 رحلة أسبوعيا.
*الجزائر – مارسيليا – الجزائر فإنه أضيفت 11 رحلة في الأسبوع للوصول إلى 14 رحلة أسبوعيا.
*وهران – مارسيليا – وهران تم إضافة 5 رحلات في الأسبوع للوصول إلى 7 رحلات أسبوعيا.
*قسنطينة – مارسيليا – قسنطينة تم إضافة 1 رحلة في الأسبوع للوصول إلى رحلات 3 أسبوعيا.
*الجزائر – ليون – الجزائر فأضيفت 4 رحلات في الأسبوع للوصول إلى 11 رحلة أسبوعيا.
*وهران – ليون – وهران تم إضافة 4 رحلات في الأسبوع للوصول إلى 7 رحلات أسبوعيا.
*قسنطينة – ليون – قسنطينة فأضيفت رحلتين 2 في الأسبوع للوصول إلى 5 رحلات أسبوعيا.
*الجزائر – تولوز – الجزائر فتم إضافة 4 رحلات في الأسبوع للوصول إلى 6 رحلات أسبوعيا.
*وهران – تولوز – وهران تم إضافة 4 رحلات في الأسبوع للوصول إلى 7 رحلات في أسبوعيا.
*الجزائر – ليل – الجزائر فتم إضافة 4 رحلات أسبوعيا بدون تغيير.
*الجزائر – نيس – الجزائر فتم إضافة رحلة 1 في الأسبوع للوصول إلى3 رحلات أسبوعيا.
*الجزائر – مونبولي – الجزائر فتم إعادة فتح بمعدل رحلتين 2 أسبوعيا.
*وهران – مونبولي – وهران فتم إعادة فتح بمعدل رحلتين 2 أسبوعيا.
*بجاية – باريس – بجاية فإنه تم إعادة فتح بمعدل 7 رحلات أسبوعيا.
*عنابة – باريس – عنابة فتمإعادة فتح بمعدل 7 رحلات أسبوعيا.
*سطيف – ليون –سطيف فتم إعادة فتح بمعدل 4 رحلات أسبوعيا.
*عنابة – مارسيليا – عنابة فتم إعادة فتح بمعدل 3 رحلات أسبوعيا.
*تلمسان – باريس – تلمسان فإنه تم إعادة فتح بمعدل 4 رحلات أسبوعيا.
*الجزائر – نونت – الجزائر فتم إعادة فتح بمعدل رحلتين 2 امن قبل شركة طاسيلي للطيران.
*الجزائر – ستراسبورغ – الجزائر فتم إعادة فتح بمعدل رحلتين 2 في الأسبوع من قبل شركة طاسيلي للطيران.
* قسنطينة – ستراسبورغ – قسنطينة فإنه تم إعادة فتح بمعدل رحلة 1 في الأسبوع من قبل شركة طاسيلي للطيران.
* وهران – ستراسبورغ – وهران فتم إعادة فتح بمعدل رحلة 1 في الأسبوع من قبل شركة طاسيلي.
*قسنطينة – باريس – قسنطينة ظلت 7 رحلات في الأسبوع بدون تغيير.
*وهران – فيينا – وهران : فتح رحلتين أسبوعيا.
*الجزائر – جنيف – الجزائر : 3 رحلات في الأسبوع بدون تغيير.
*الجزائر – بروكسل – الجزائر : رحلتين 2 في الأسبوع بدون تغيير.
*وهران – إسطنبول – وهران : إعادة فتح 13 رحلة في الأسبوع.
*الجزائر – انطاليا – الجزائر : إعادة فتح 7 رحلات في الأسبوع.
*الجزائر – إسطنبول – الجزائر : 7 رحلات في الأسبوع بدون تغيير.
*الجزائر – لندن – الجزائر : إضافة رحلة 1 في الأسبوع للوصول إلى 5 رحلات أسبوعيا.
*الجزائر – فرانكفورت – الجزائر : إضافة رحلتين 2 في الأسبوع من قبل طاسيلي للطيران للوصول إلى 5 رحلات أسبوعيا.
*الجزائر – روما – الجزائر : إضافة رحلة 1 في الأسبوع من قبل طاسيلي للطيران للوصول إلى 5 رحلات أسبوعيا.
*الجزائر – ميلان – الجزائر : رحلتين 2 في الأسبوع بدون تغيير.
*وهران – لشبونة – وهران : فتح رحلتين 2 في الأسبوع.
*وهران – فرانكفورت – وهران : فتح رحلة 1 في الأسبوع.
*الجزائر – موسكو – الجزائر : رحلة 1 في الأسبوع.
المغرب العربي و الشرق الوسط:
*الجزائر – دبي – الجزائر : 4 رحلات في الأسبوع بدون تغيير.
*الجزائر – القاهرة – الجزائر : 3 رحلات في الأسبوع بدون تغيير.
*وهران – القاهرة – وهران : فتح 7 رحلات في الأسبوع.
*وهران – تونس العاصمة – وهران: فتح 7 رحلات في الأسبوع.
*الجزائر – تونس العاصمة – الجزائر : 7 رحلات في الأسبوع.
*الجزائر – الدوحة – الجزائر : رحلتين 2 في الأسبوع بدون تغيير.
الشبكة الإفريقية:
*الجزائر – نواقشوط – الجزائر: إضافة رحلة 1 للوصول إلى رحلتين 2 في الأسبوع.
*الجزائر – دكار – الجزائر: رحلتين 2 في الأسبوع.
الخطوط الطويلة: 10 رحلات في الأسبوع:
*الجزائر – بكين – الجزائر: إعادة فتح بمعدل رحلتين 2 في الأسبوع.
*الجزائر – مونتريال – الجزائر: إضافة 3 رحلات في الأسبوع للوصول إلى 8 رحلات في الأسبوع.
النقل البحري:
– إضافة 05 رحلات أسبوعيا، ليرتفع العدد الإجمالي للرحلات إلى 07 رحلات موزعة كالتالي:
* بجاية – مرسيليا – بجاية: فتح رحلة 1 أسبوعيا.
* الجزائر – مرسيليا – الجزائر: إضافة رحلتين 2 في الأسبوع للوصول إلى 3 رحلات أسبوعيا.
* سكيكدة – مرسيليا – سكيكدة: فتح رحلة 1 أسبوعيا.
* وهران – مرسيليا – وهران: فتح رحلة 1 أسبوعيا.
*الجزائر – أليكانتي – الجزائر: رحلة 1 أسبوعيا بدون تغيير.