في أول تعليق له على هزيمة الملاكمة إيمان خليف في المنازلة النهائية لبطولة العالم للسيدات المقامة باسطمبول بتركيا، قال المدرب الوطني محمد شعوة الذي يدرب نائبة بطلة العالم في جمعية الحماية المدنية لولاية تيارت المتواجد بتركيا، على منشور في صفحته على الفيسبوك " كنا نتمنى أن تكتمل الفرحة بالذهب ونفرح الشعب الجزائري".

وأضاف مكتشف الموهبة خليف أنه عمل بجد في الطاقم الفني للمنتخب الوطني رفقة البطل عبد الغاني كنزي و المحضر البدني يوسف و المختصة في الإسترجاع برديس، طيلة 6 أشهر تحضيرا لبطولة العالم دون أي إنقطاع، و أثنى على باقي الملاكمات اللائي شاركنا في هذه المنافسة العالمية " شكرا إيمان، إشراق، رميسة، فتيحة" وختم إبن حي المكسيك بتيارت منشوره بتحية الجزائريين دون أن ينسى الجزائر " 1،2،3 فيفا لالجيري".

وكان المدرب شعوة مكتشف المواهب متفائل عشية النهائي بفوز خليف بالميدالية الذهبية، رغم إعترافه بقوة الملاكمة الإيرلندية آمي سارة برود هيرست التي تبقى الشبح الأسود لإيمان، ذلك أنها كانت سببا في توقف مشوارها في نصف نهائي أولمبياد طوكيو.