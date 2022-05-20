أدخلت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اليوم الجمعة تعديلا مؤقتا على برنامج حركة سير القطارات نحو الضاحية الشرقية بسبب أشغال الصيانة على مستوى منطقة الحراش.

وأوضحت الشركة في بيان لها إنها تعلم زبائنها الكرام، بأن حركة سير قطارات الضاحية الشرقية على مستوى الخط الرابط بين محطتي الجزائر ووادي السمار، ستعرف تعديلا مؤقتا في برنامج الرحلات اليوم الجمعة 20 ماي 2022، وذلك من أجل مواصلة أشغال صيانة السكة الحديدية على مستوى منطقة الحراش.

وأضاف البيان إنه سيتم توفير قطارات أوتوراي "ديزل" لضمان تنقل المسافرين على خط محطة الجزائر ومحطة وادي السمار، (ذهابا وإيابا) حسب الجدول المبين أدناه، في حين ستعمل القطارات الكهربائية استثناء في هذا اليوم على خطوط.

وادي السمار ـ مطار هواري بومدين.

واد السمار ـ الثنية.

وادي السمار ـ وادي عيسي (ذهابا وإيابا) مع تعديل مواقيت انطلاقها.

أما قطارات الخطوط الطويلة والخطوط الجهوية ستسير حسب البرنامج العادي لها.

وأكدت الشركة إن استئناف حركة قطارات الضاحية سيتم بشكل عادي، ابتداء من يوم غد السبت 21 ماي 2022 ، مقدمة في نفس الوقت اعتذاراتها للزبائن عن أي إزعاج ناجم عن هذه الأشغال.