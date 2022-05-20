أفاد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أمس الخميس، أنّه من بين الأهداف المسطرة من طرف الوزارة، في مجال الصناعة البتروكيماوية، بلوغ صادرات بـ 5 مليارات دولار على المدى المتوسط مقابل 1.2 مليار دولار حالياً.

وأكد الوزير لدى إشرافه على مراسم التوقيع على عقد بين مجمع سوناطراك والمجمع الصيني سي.أن.تيك/آل. بي. أو.سي لإنجاز مركب لإنتاج "ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر" (MTBE) المستخدم كمادة مضافة لتصنيع البنزين الخالي من الرصاص، إن "من بين الأهداف التي يسعى القطاع إلى تحقيقها على المدى المتوسط هو تحويل أكثر من 50 بالمائة من الإنتاج الأولي للمحروقات مقابل 32 بالمائة حاليا".

ومن بين الأهداف المسطرة كذلك، أفاد الوزير: بـ "خلق 4 آلاف فرصة عمل إضافية مباشرة وتصدير 5 مليارات دولار مقابل 2.1 مليار دولار حالياً، وزيادة بـ 500 بالمائة من القيمة المضافة الحالية".

وفي هذا السياق، أبرز عرقاب أنّ تطوير الصناعة البتروكيماوية تعتبر من "أهم المحاور المعتمدة لتحقيق هذا الهدف"، مثمّناً إنجاز مركب إنتاج الـ "ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر"، المستخدم كمادة مضافة لتصنيع البنزين الخالي من الرصاص، حيث أكد وزير الطاقة أنّ هذا المشروع سيساهم "في تثمين الميثانول المنتج بمركب CP1Z من خلال استخدامه كمواد وسيطة لإنتاج ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر، تطوير المهارات الجزائرية في هذا المجال وخلق مناصب شغل وتشجيع المناولة الوطنية".

وأشار وزير الطاقة إلى أنّ هذا المشروع، المموّل من طرف البنك الوطني الجزائري في حدود 70 بالمائة، يندرج في إطار تثمين الموارد الطبيعية التي تزخر بها الجزائر بصفة عامة والمحروقات بصفة خاصة التي تعتبر محوراً أساسياً في مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي أقرته الحكومة بداية سنة 2020. وانتهى وزير الطاقة إلى تأكيد دعمه "الكامل لإنجاز هذا المشروع ضمن الإطار الزمني الذي حدد له أي سنة 2025".