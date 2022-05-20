توفي شابان وأصيب أربعة أشخاص في حادث مرور وقع مساء أمس الخميس بالطريق الوطني رقم 04 الرابط بين قرية الصفصاف وبلدية وادي الفضة وبالضبط بالمكان المسمى حبة التشينة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للمديرية المحلية للحماية المدنية لولاية الشلف في بيان عبر صفحتها على الفايسبوك، إن إسعافاتها تدخلت على مستوى الطريق الوطني رقم 04 عند المدخل الشرقي لمدينة وادي الفضة، مساء هذا الخميس من أجل حادث مرور مميت ناجم عن اصطدام ما بين حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط وادي الفضة والعطاف بولاية عين الدفلى وسيارة سياحية من نوع لوڤان.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث تسبب في هلاك شابين اعمارهما 24و25 سنة في عين المكان كانا على متن السيارة وإصابة ثلاث نساء ورجل بآلام وصدمة كانوا على متن الحافلة، حيث تكفلت الفرق المتدخلة بإسعافهم في عين المكان وتحويلهم إلى المصالح الاستشفائية. من جهتها باشرت مصالح الدرك الوطني بوادي الفضة تحقيقا لتحديد حيثيات وملابسات هذا الحادث المروع.