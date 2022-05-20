توفي الممثل القدير أحمد بن عيسى بمدينة أورلينز بفرنسا.

وحسب مقربين من الفنان، أحمد بن عيسى كان يعاني من المرض في الفترة الأخيرة.

وتلقت وزيرة الثقافة والفنون، الدكتورة صورية مولوجي بكثير من الحزن والأسى، نبأ وفاة المغفور له الممثل والمخرج المسرحي أحمد بن عيسى عن عمر ناهز 78 سنة إثر وعكة صحية.

وحسب بيان وزارة الثقافة، "فعلى مدار 50 عاما، تكلّل المسار الفني لخريج المعهد الوطني للفنون الدرامية بأكثر من 120 فيلماً وعشرات المسرحيات، حيث أخرج عدة أعمال للمسرح الوطني الجزائري، فاز بها بالعديد من الجوائز الوطنية والدولية، كما تقلد المرحوم أحمد بن عيسى منصب مدير مسرح سيدي بلعباس الجهوي في فترة عصيبة كانت تمر بها الجزائر (سنة 1995)، واستحدث مهرجان المسرح الممتاز الذي استقطب عدداً كبيراً من الجمعيات المسرحية".

وبهذا تفقد الساحة الفنية الجزائرية أحد قاماتها البارزة، ويرتجل من صهوة الفن مجددا فارس من فرسانها، الذي يغادرنا تاركا وراءه إرثا فنيا مسرحيا وسينمائيا، فهو صاحب عديد الأعمال المسرحية التي تركت بصمتها في عالم أبي الفنون، وصاحب رصيد سينمائي غني، يضيف البيان.

وأمام هذا المصاب الجلل، تتقدم الوزيرة إلى عائلة الفقيد ولمحبيه وللأسرة الفنية والثقافية كافة، بأخلص التعازي الأخوية والمواساة الصادقة، داعية الله سبحانه وتعالى، أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه وأن يلهم أهله جميل الصبر والسلوان.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون