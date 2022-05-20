مسلح أعلن جيش بوركينا فاسو، أمس الخميس، عن مقتل 11 من جنوده وإصابة 20 آخرين في هجوم على موقع عسكري شرقي البلاد.

وذكر بيان صادر عن هيئة الأركان العامة للجيش أن 11 جنديا قتلوا وأصيب 20 آخرون في هجوم استهدف قاعدة مادجوري العسكرية شرق البلاد.

وأضاف البيان أن التعزيزات الجوية مكنت الجيش من القضاء على ما لا يقل عن 15 إرهابيا. ويتصاعد عنف المتطرفين المرتبطين بتنظيمي "القاعدة"، و"داعش"، في بوركينا فاسو بغرب إفريقيا، خاصة منذ الإطاحة برئيس بوركينا فاسو المنتخب، روش مارك كريستيان كابوري، في جانفي الماضي، ما أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص ونزوح نحو مليوني شخص داخليا.