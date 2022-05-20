وجد الثنائي الجزائري الأصل، مايكل أوليز (كريستال بالاس) وريان آيت نوري (ولفرهامبتون) نفسهما، خارج حسابات المنتخب الفرنسي لأقل من 23 عاما، وتعتبر فرصة للناخب الوطني جمال بلماضي لتدعيم الخضر قبل انطلاق تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وقرر سيلفان ريبول مدرب منتخب فرنسا لأقل من 23 عاما، عدم توجيه الدعوة للاعبي كريستال بالاس وولفرهامتون على التوالي، رغم مُشاركتهما المنتظمة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعتبر اللاعبان من أبرز الأسماء المطلوبة لتدعيم منتخب الجزائر في الأشهر القادمة، من أجل منح روح جديدة لتشكيلة المدرب جمال بلماضي.

يذكر بأن مايكل أوليز يمتلك خيارات مُتعددة بخصوص مُستقبله الدولي، ما بين الجزائر، فرنسا، إنجلترا ونيجيريا، وهي كلها منتخبات تضعه في حساباتها المُستقبلية.

على الجانب الآخر، فإن ريان آيت نوري، يبدو أقرب أكثر من أي وقت مضى لارتداء قميص "الخضر".