L'acteur Ahmed Benissa est décédé à Orléans, en France, à l’âge de 78 ans après avoir été récemment souffrant selon ses proches.

La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a présenté ses condoléances dans un communiqué ou elle a salué le parcours artistique du défunt. « Pendant 50 ans, le parcours artistique du diplômé de l’Institut National des Arts Dramatiques a été riche de plus de 120 films et des dizaines de pièces de théâtre, il a produit plusieurs œuvres pour le Théâtre National Algérien, avec lesquelles il a remporté de nombreux prix nationaux et internationaux.

Feu Ahmed Benaissa a pris également pris la direction du théâtre régional de Sidi Bel Abbès dans une période difficile pour l’Algérie (1995) » pouvait-on lire dans le communiqué.