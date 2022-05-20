تنتظر كأس العالم 2022 في كرة القدم ثلاثة متأهلين من أصل 32 منتخباً سيشاركون في الحدث العالمي في قطر بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين.

بعد حجز 29 منتخباً بطاقة المشاركة، تبقى الملاحق الأخيرة لاكتمال العدد: ملحق أوروبي وملحقان دوليان.

*الأربعاء الفاتح من جوان: نصف نهائي ملحق المسار الأول في أوروبا بين اسكتلندا وأوكرانيا في غلاسكو.

*الأحد 5 جوان: الفائز بين اسكتلندا وأوكرانيا يواجه ويلز في كارديف على بطاقة التأهل.

*الثلاثاء 7 جوان: ملحق تحديد خامس قارة آسيا بين أستراليا والإمارات العربية المتحدة على استاد أحمد بن علي في قطر.

*الإثنين 13 جوان: ملحق دولي بين خامس آسيا والبيرو خامسة أمريكا الجنوبية على بطاقة التأهل على استاد أحمد بن علي في قطر.

*الثلاثاء 14 جوان: ملحق دولي بين نيوزيلندا بطلة أوقيانيا وكوستاريكا رابعة كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) على بطاقة التأهل على استاد أحمد بن علي في قطر.

النهائيات

تنطلق النهائيات يوم 21 نوفمبر بمباراة السنغال وهولندا على استاد الثمامة، في اليوم عينه، تستهل قطر المضيفة مبارياتها ضد الإكوادور على استاد البيت في الخور. تختتم البطولة على استاد لوسيل الذي يتسع لثمانين ألف متفرج في 18 ديسمبر.

المواعيد الرئيسة

- من 21 الى 24 نوفمبر: الجولة الأولى من دور المجموعات

- من 25 الى 28 نوفمبر: الجولة الثانية من دور المجموعات

- من 29 نوفمبر الى 2 ديسمبر: الجولة الثالثة من دور المجموعات

- من 3 الى 6 ديسمبر: الدور ثمن النهائي

ـ9 و10 ديسمبر: الدور ربع النهائي

ـ13و14 ديسمبر: الدور نصف النهائي

ـ17 ديسمبر: مباراة تحديد المركز الثالث

- 18 ديسمبر: المباراة النهائية