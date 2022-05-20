قال يوسف بلايلي، لاعب المنتخب الوطني ونادي ستاد بريست الفرنسي،"مبدئيا أنا باق في الدوري الفرنسي.. لقد تأقلمت تدريجيا هنا، ووجدت راحتي مع اللاعبين والطاقم الفني والجماهير".

وفي تصريحات مع صحيفة "واست فرانس" أكد بلايلي أنه: "أصبحت الآن أملك كل الإمكانيات، التي تسمح لي بالمواصلة في الدوري الفرنسي.. الحمد لله لدي متابعون يحبونني ويشجعونني، في كل الفرق التي لعبت لها.. وأسعى لأن أكون عند حسن ظنهم".

وأضاف: "علاقتي جيّدة سواء مع الإدارة، أو جهاز التدريب، أو لاعبي فريق بريست، أو الأنصار.. لكن لا يُمكنني في هذه المقابلة الصحفية الحسم بِصفة نهائية في مستقبلي الرياضي".

وفي هذا السياق، أكد المدير الفني لنادي استاد بريست، ميشال در زكاريان، في تصريح سابق، أنه يريد بقاء بلايلي، مع الفريق الموسم المقبل، واصفا إيّاه بـ "اللاعب المهاري"، ولو أنه ترك عبر تصريحاته انطباعا بأن الأمور لم تحسم بعد والمفاوضات بين نجم منتخب الجزائر وإدارة النادي الفرنسي ما زالت جارية.