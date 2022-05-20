أوقفت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الدقسي بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين، بقسنطينة، شخص يبلغ من العمر 40 سنة، متورط في الترويج للمؤثرات العقلية في سيارته.

وتعود وقائع القضية حسب بيان الشرطة القضائية، لاستغلال معلومات مفادها نقل وتحويل كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من ولاية قسنطينة إلى إحدى الولايات الشرقية المجاورة، على إثرها تم تكثيف الأبحاث والتحريات التي كللت بتوقيف المركبة المشبوهة على مستوى أحد الحواجز الأمنية على متنها شخص بإخضاع المركبة للتفتيش عثر داخلها بالصندوق الخلفي على 40 علبة من المؤثرات العقلية، كل علبة تحتوي على 60 كبسولة بمجموع 2390 كبسولة.

بعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعني قدم بموجبه أمام النيابة المحلية، يضيف البيان.