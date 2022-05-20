توفي اليوم الجمعة، المجاهد اللواء المتقاعد علي بوحجة.

وفي هذه المناسبة الأليمة، تقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتعازيه الخالصة إلى أسرة المرحوم المجاهد اللواء علي بوحجة وإلى كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي، متضرعا للمولى عزّ وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

كما قدم الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى أسرة المرحوم وأقاربه، متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".