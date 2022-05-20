تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بأمن ولاية غليزان من توقيف شخص وحجز867 قرص مهلوس، وهذا على إثر الاستغلال الجيد للمعلومات المتعلقة بوجود شخص مشتبه فيه يقوم باستغلال مسكنه في عملية ترويج المؤثرات العقلية على مستوى أحد الأحياء الشعبية.

وبعد عملية الترصد وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم توقيفه وضبط داخل مسكنه كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرت بــ 867 قرص من المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى 09 قارورات ذات سائل مخدر، ومبلغ مالي من عائدات الترويج.

بالمقابل حجزت ذات المصلحة 26 دراجة نارية لارتكاب أصحابها جنح ومخالفات مرورية. حيث أن هذه العملية التي مست مختلف أوكار الجريمة مكنت من مراقبة 119 شخص تم على إثرها توقيف 14 شخصا مبحوث عنهم من قبل العدالة لتورطهم في عدة قضايا، وتوقيف 07 أشخاص آخرين يحوزون على كميات من المخدرات كانت مهيأة لعملية الترويج و718 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام، بالإضافة إلى توقيف شخصين وحجز سلاحين أبيضين.وقد قدم الجناة أمام العدالة.