سجلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة يلل، بولاية غليزان، صبيحة اليوم الجمعة ثالث تدخل لهذا الموسم حيث دخلت على الساعة التاسعة صباحا، إثر اندلاع حريق بمحصول فلاحي من الشعير القائم بدوار الكواملية بلدية عين الرحمة دائرة يلل الحريق أتلف حوالي هكتارين من الشعير القائم تم إخماده من طرف النجدة المتدخلة، والذي تزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

كما أخمد حريق آخر، أمس في حدود الساعة الخامسة 10 دقائق، أثناء عملية الحصاد، ببلدية جديوية بالقرب من وادي الشلف الحريق أتلف حوالي آر واحد من حصيدة وحزم من التبن، عملية الإخماد تمت بسرعة من طرف النجدة التي تدخلت باستعمال شاحنتي، وهو ثالث حريق بالمحاصيل الفلاحية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.