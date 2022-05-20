رفضت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإسباني الأربعاء الفارط مقترحا قدمه حزب "فوكس" اليميني المتطرف، دعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات للسيطرة على الهجرة غير النظامية بينها مطالبة الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على المغرب والجزائر وموريتانيا، حسبما أوردته اليوم الجمعة فرانس 24.

وفي ذات السياق، كشف ذات المصدر، أن هذا المقترح يطالب أيضا "باتخاذ تدابير أمام الهيئات الدولية للتنديد بما سماه انتهاكات واعتداءات متكررة من هذه الدول لغزوها إسبانيا حسب بيان الحزب.

وأضاف، أن المقترح رُفض بـ 96 صوتا ولم يؤيده سوى ممثل فوكس في اللجنة، فيما امتنع آخر".

فيما أكد المصدر، أن "الحزب كان يدرك أنه لن يتم تمرير المقترح لكن هذا يدخل في استراتيجيته الانتخابية التي آتت أكلها لحد الآن".