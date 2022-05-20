أوقف عناصر فرقة مكافحة المخدرات، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بأمن ولاية معسكر، ثلاثة مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 29 و30 سنة، فيما بقي اثنين في حالة فرار في قضية ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، كما تم حجز 40.8 غرام من الكيف المعالج، 403 أقراص مهلوسة من مختلف الأنواع ومقصين ووسائل تستعمل في تهيئة هذه السموم للبيع، إضافة إلى مبلغ مالي من عائدات عملية الترويج.

العملية جاءت بناء على معلومات مفادها قيام أحد المشتبه فيهم بترويج المخدرات والمؤثرات بمقر إقامته بوسط ببلدية فروحة، بعد القيام بالإجراءات القانونية اللازمة تم تفتيش مسكن هذا الأخير وتوقيفه مع ضبط وحجز 40.8 غرام من الكيف المعالج و45 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع، حيث كشفت عملية التحريات عن ممونيه الرئيسيين وتوقيف اثنين منهم، فيما بقي اثنين آخرين في حالة فرار، بموجب إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة غريس، تم تفتيش مساكن المشتبه فيهم بالاستعانة بالكلب المدرب السيوتقني لفرقة الأنياب وحجز كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 358 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع، بعد استيفاء كامل إجراءات التحقيق وبموجب إجراء قضائي تم تقديم المشتبه، فيهم أمام العدالة لمحاكمتهم.