Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a adressé, vendredi, ses condoléances à la famille du défunt moudjahid et Général-major à la retraite, Ali Bouhadja, ainsi qu'à tous les membres de l'Armée nationale populaire (ANP).

Le Président Tebboune a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt et à tous les membres de l'ANP, priant Dieu le Tout-Puissant de lui accorder Sa Sainte Miséricorde, de l'accueillir dans son vaste paradis et de prêter à sa famille patience et réconfort.