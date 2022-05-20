أمر وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، إطارات قطاعه على مختلف المستويات بتنظيم أسواق رحمة خاصة ببيع الماشية، تحسبا لحلول عيد الأضحى المبارك، وأسواق مماثلة أخرى لبيع الأدوات المدرسية، بأسعار تنافسية، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وجاء في البيان "ترأس وزير التجارة وترقية الصادرات الأستاذ كمال رزيق يوم الخميس اجتماع تنسيقي بحضور الإطارات المركزية للوزارة ومدراء التجارة الجهويين والولائيين عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد أسدى من خلاله بعض التوجيهات تتعلق بتنظيم أسواق رحمة عبر كامل القطر الوطني مخصصة لبيع الماشية بالتنسيق مع المصالح المعنية قبيل حلول عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى تنظيم أسواق أخرى تخصص لبيع الأدوات المدرسية قصد توفيرها بأسعار تنافسية تحت إشراف السيدات والسادة الولاة".

كما أمرالوزير السيدات والسادة مدراء التجارة "بتشديد الرقابة على المحلات التجارية وتكثيف الخرجات الميدانية مع تجنيد كل الوسائل للحد من بعض الممارسات التجارية غير النزيهة التي قد تمس بصحة المواطن من أهمها عرض المنتجات الغذائية في ظروف غير صحية و تعمد بعض التجار عدم إشهار الأسعار"، حسب نفس المصدر.