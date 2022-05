Six (6) nouvelles contaminations à la Covid-19 ont été recensées en Algérie durant les dernières 24 heures, a fait savoir aujourd’hui vendredi, le ministère de la santé et de la réforme hospitalière dans son bilan quotidien.

Aucune nouvelle victime n’a été déplorée suite à les complications liées à la pandémie et aucun patient ne se trouve actuellement en soins intensifs.

Par ailleurs, cinq (5) nouveaux cas de guérison ont été signalés, durant la même période, précise la même source.