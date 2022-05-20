قالت شركة الطاقة الفنلندية المملوكة للدولة غازوم إن روسيا أوقفت إمداداتها من الغاز الطبيعي إلى فنلندا.

وترفض فنلندا دفع ثمن إمدادات الغاز بالروبل الروسي. لكن وقف الإمدادات يأتي أيضا في أعقاب إعلان فنلندا التقدم بطلب للحصول على عضوية في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقالت شركة غازوم إن هذه الخطوة "مؤسفة" لكنها أضافت أن ذلك لن يؤثر على عملائها.

وعلى الرغم من الصراع القائم في أوكرانيا، تواصل روسيا تزويد العديد من الدول الأوروبية بالغاز.

وبعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب، قالت موسكو إن الدول "غير الصديقة" يجب أن تدفع ثمن الغاز بالعملة الروسية، وهي خطوة يعتبرها الاتحاد الأوروبي ابتزازا.

وتستورد فنلندا معظم غازها من روسيا، لكن الغاز يمثل أقل من عُشر استهلاك البلاد من الطاقة.

ويوم الأحد، قطعت روسيا أيضا إمدادات الكهرباء عن فنلندا. وهددت بالرد إذا تقدمت فنلندا بطلب للانضمام إلى الناتو.