تنظيمات طلابية دولية وإقليمية تؤكد دعم القضية الصحراوية

اكدت عدة تنظيمات طلابية دولية وإقليمية دعمها اللامشروط للقضية الصحراوية، و ناشدت خلال ندوة دولية طلابية نظمتها الحركة الوطنية للطلبة الجزائريين بالتزامن مع الاحتفالات المخلدة لعيد الطالب المجتمع الدولي للضغط على المملكة المغربية من أجل الانصياع للشرعية الدولية.

و قال البيان الختامي للندوة التي احتضنتها جامحمة امحمد بوقرة ببومرداس و حضرتها وفود طلابية من مختلف جامعات الوطن ورؤساء تنظيمات دولية وإقليمية طلابية ان '' المشاركون في الندوة عبروا عن تضامنهم اللامشروط مع كل المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية مطالبين المجتمع الدولي وكل منظمات حقوق الانسان الى مراقبة الوضع والحق الانساني وإعداد التقارير عنها لما تعرفه هذه المنطقة من انتهاكات جسيمة''

ودعا المشاركون في هذه الندوة المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي إلى ممارسة الضغوطات على المملكة المغربية من أجل الانصياع واحترام كل القرارات الدولية ذات الصلة.

و ناشد المشاركون - حسب ذات المصدر - الحركات الطلابية والشبانية العالمية إلى المساهمة في كسر الحصار الإعلامي المفروض على الشعب الصحراوي وكفاحه العادل.

كما اتفق المشاركون على تأسيس التنسيقية الشبانية الطلابية الافريقية للتضامن مع الشعب الصحراوي برئاسة الحركة الوطنية للطلبة الجزائريي وتعيين رئيس اللجنة الطلابية الوطنية الأوغاندية أمينا عاما لها.

و اشاد المشاركون بالكفاح المشروع للشعب الصحراوي كما قدموا ''الشكر الجزيل وحيوا بحرارة الموقف التاريخي للجزائر شعبا وحكومة الداعم والثابت و اللامشروط مع كفاح الشعب الصحراوي حتى تقرير مصيره''