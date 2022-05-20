تطورات كبيرة خلال الساعات الأخيرة حول مستقبل اللاعب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وخلال الأشهر الماضية تحدثت عدة تقارير عن اقتراب اللاعب الفرنسي من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، وأن ما تبقى هو توقيع العقود فقط لا غير في صفقة مدوية للنادي الملكي.

لكن الأمور انقلبت في الساعات الأخيرة بعدما نقلت مصادر أن مسؤولي الملكي بدأوا يشعرون بالقلق من صفقة كيليان مبابي، وأن اللاعب بدأ يغير خطته المستقبلية وقد يفكر في الاستمرار بباريس سان جيرمان.

من جهتها، خرجت والدة اللاعب، فايزة العماري، ووكيلة أعماله، عن صمتها وتحدثت عن تطورات مستقبل ابنها، وهل وقع لأحد الطرفين، سواء باريس سان جيرمان، أو ريال مدريد.

وقالت فايزة العماري في تصريحات لموقع "كورة بلوس": "لا توجد جلسات جديدة من أجل التفاوض على مستقبل مبابي بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، هذه الجلسات انتهت".

وأضافت صاحبة الأصول الجزائرية "لدينا اتفاق مع ريال مدريد واتفاق آخر مع باريس سان جيرمان، وانتهت المفاوضات بالفعل، الآن على كيليان مبابي الاختيار".

وكانت عدة تقارير قد أكدت أن الدولي الفرنسي سيعلن عن قراره غدا السبت أو بعد غد الأحد.