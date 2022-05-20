بعث رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني أنفانتينو، رسالة تعزية إلى رئيس "الفاف"، عمارة شرف الدين، ومن خلاله إلى أسرة كرة القدم الوطنية جمعاء، أعرب فيها عن عميق حزنه بفقدان اللاعب الدولي السابق لمنتخب الثمانينيات فوزي منصوري.

وبعد إيجاز للمسيرة الرياضية للراحل منصوري، أثنت "الفيفا" على الصفات المهنية والإنسانية لفقيد الكرة الجزائرية واصفة إياه بـ"أسطورة كرة القدم الجزائرية" الذي لن يُنس "إرثه وإنجازاته داخل وخارج الميدان".

كما كتب رئيس "الفيفا" معزيا: "باسم المجتمع الكروي العالمي، أود أن أعبر عن تعاطفنا العميق مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم وكذلك عائلة فوزي وأصدقائه وأحبائه. كل تفكيرنا متوجه إليكم جميعا. نأمل أن تساهم بعض من هذه الذكريات وكلماتنا المؤازرة في إحلال قليل من السكينة والراحة على نفوسكم في هذه المرحلة العصيب".