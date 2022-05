Dans un message de condoléances adressé au Président de la FAF, Amara Charef-Eddine, et à travers lui à l’ensemble de la communauté footballistique nationale, le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a exprimé sa «grande tristesse et émotion», suite au décès de l’ancien joueur international des années quatre-vingt, Faouzi Mansouri, survenu, hier, à l’âge de 66 ans.

Après avoir égrainé le parcours sportif du regretté Mansouri, la FIFA louera les qualités professionnelles et humaines du défunt footballeur, le qualifiant de « légende du football algérien » dont l’«héritage et les réalisations, sur et hors du terrain, ne seront pas oubliés»

« Au nom de la communauté internationale du football, écrit le Président de la FIFA, je tiens à exprimer notre plus profonde sympathie à la Fédération Algérienne de Football, ainsi qu’à la famille, aux amis et aux proches de Faouzi. Nos pensées sont avec vous tous. Nous espérons que ces souvenirs et nos mots de soutien contribueront à apporter un peu de paix et de réconfort en cette période difficile. »