افتتحت، مساء اليوم الجمعة، الجولة 31 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بإجراء مقابلتين، الأولى في العاصمة بين اتحاد الجزائر وشباب قسنطينة والثانية بعاصمة الزيبان بين اتحاد بسكرة ونادي بارادو.

وواصل أبناء "سوسطارة" استفاقتهم في الجولات الأخيرة محققين الفوز الثالث على التوالي، اليوم، على حساب "السنافر" بهدفين مقابل صفر على ملعب عمر حمادي.

وسجل هدفي الاتحاد كل من بن حمودة في الدقيقة 53 ومزيان في الدقيقة 67، حيث يواصل أشبال المدرب المغربي جميل بن واحي صراع المراكز المؤهلة للمشاركات القارية أو الإقليمية، رافعين رصيدهم إلى النقطة 48 في المركز السادس، فيما يبقى الشباب ثامنا بـ45 نقطة.

في مقابلة أخرى، فشل نادي بارادو في الانفراد بالمركز الثالث بعدما سقط في بسكرة أمام الاتحاد المحلي.

وسجل هدف المواجهة الوحيد عدوان في الدقيقة 20 برأسية محكمة بعد تنفيذ ركنية، حيث تبقي هذه النتيجة العاصميين في المركز الثالث مؤقتا رفقة شبيبة الساورة (50 نقطة)، في الوقت الذي يرتقي فيه البساكرة إلى المركز السابع بـ45 نقطة.

النتائج:

الجمعة 20 ماي:

اتحاد بسكرة - نادي بارادو 1-0

اتحاد الجزائر - شباب قسنطينة 2-0

السبت 21 ماي:

هلال شلغوم العيد - مولودية الجزائر

أولمبي الشلف - نجم مقرة

نصر حسين داي - سريع غليزان

شبيبة القبائل - وداد تلمسان

شبيبة الساورة - أولمبي المدية

الأحد 22 ماي:

أمل الاربعاء - وفاق سطيف

مولودية وهران - شباب ببلوزداد

الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 60 28

2. شبيبة القبائل 54 30

3. شبيبة الساورة 50 29

--. نادي بارادو 50 30

5. مولودية الجزائر 49 30

6 اتحاد الجزائر 48 30

7. شباب قسنطينة 45 30

-- أولمبي الشلف 45 30

--.اتحاد بسكرة 45 30

10. وفاق سطيف 43 26

11. نجم مقرة 37 30

-- مولودية وهران 37 30

-- هلال شلغوم العيد 37 30

14. أمل الأربعاء 36 30

15. أولمبي المدية 34 30

16. نصر حسين داي 22 29

17. سريع غليزان 16 30

18. وداد تلمسان 13 29 .