تحدث النجم الفرنسي العالمي فرانك ريبيري عن علاقته بالجزائر خلال حوار صحفي مع قناة الدوري الإيطالي على "اليوتيوب".

وقال ريبيري: "الجزائر بلد عائلتي، أحب الجزائر كثيراً وزرتها من قبل وبالتحديد مدينة تلمسان. لقد كان الأمر مميزاً واستقبلت بطريقة رائعة من قبل الجزائريين الذين يعشقون كرة القدم".

وعبر النجم السابق لباين ميونيخ عن أسفه لغياب الجزائر عن كأس العالم المقبلة موجها رسالة إلى الجمهور الجزائري.

وتابع اللاعب الحالي لنادي ساليرنيتانا الإيطالي: "رسالتي للشعب الجزائري لا تنسوا ما قدمه منتخب بلادكم وتتويجه بلقب كأس أفريقيا 2019، أمر مؤسف أن الجزائر تملك تشكيلة قوية ولاعبين مميزين ومدرباً جيداً، لكن مثل ما قلت سابقاً هذه كرة القدم، يجب العمل والتفكير في المستقبل".

كما تطرق ريبيري إلى ذكريات مساندة "الخضر" من ملعب القاهرة في نهائي أمم إفريقيا بمصر سنة 2019 رفقة زوجته الجزائرية وأبناءه، واصفا الأجواء بالرائعة وقائلا: " عندما وصلت شاهدت شعباً كاملاً في الملعب، اللقاء كان جميلاً ولم يكن سهلاً، نزلت بعد المباراة إلى غرفة الملابس وكنت سعيداً للمدرب بلماضي وكل اللاعبين والجزائريين".