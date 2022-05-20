رحب مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري بمشروع قانون الاستثمار، معتبرا أن هذا النص الجديد سيساهم في جذب الاستثمارات وخلق قيمة مضافة ومناصب عمل.

ورحب مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري بمصادقة مجلس الوزراء، خلال اجتماع خاص على مشروع قانون حول ترقية الاستثمار، معربا عن حرصه على الاشادة "بروح التشاور التي سادت في إعداد هذا القانون مع الشركاء الاقتصاديين".

ويرى أرباب العمل في الجزائر أن القانون يراعي الحقائق في الميدان ويسمح بالمشاركة في استعادة ثقة المستثمرين".

واختتم مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري قائلا إن "هذا القانون الجديد سيساهم على جذب الاستثمارات، وخلق قيمة مضافة وكذا فرص عمل لمواطنينا".