موسكو تعرب عن مخاوفها من انتشار "جدري القردة" في أوروباقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إن اكتشاف حالات الإصابة بجدري القردة في أوروبا يمثل مصدر قلق كبير.

وتشمل الأعراض الأولية لجدري القردة في الحمى والصداع والآم العضلات والآم الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق.

وقد يظهر طفح جلدي، وغالبًا ما يبدأ على الوجه ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، ويتغير الطفح الجلدي ويمر بمراحل مختلفة قبل أن يتحول في النهاية إلى قشرة تتساقط لاحقًا.

وأكدت إسبانيا، الخميس، تسجيل 7 حالات إصابة بمرض "جدري القردة" في مدريد، ويتم التحقيق بـ22 حالة أخرى.

وفيما أكدت إيطاليا حالتها الأولى، أعلن مسؤولو الصحة العامة الكنديون أنهم يحققون في 17 حالة يشتبه بإصابتها بـ"جدري القردة" في مونتريال.