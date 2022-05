Un mois après la réélection d'Emmanuel Macron, et trois semaines avant les législatives, Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, a dévoilé la composition du gouvernement dirigé par Élisabeth Borne.

Voici les listes des ministres entrants et sortants, ainsi que les noms des élus qui ne bougent pas ou déménagent.

Ceux qui entrent

De nouveaux visages font leur entrée à Matignon. C'est d'abord le cas de la diplomate Catherine Colonna, qui remplace Jean-Yves Le Drian au quai d'Orsay, en prenant la tête du ministère des Affaires étrangères.

Rima Abdul Malak, discrète conseillère auprès du chef de l'Etat, s'empare quant à elle du ministère de la Culture, en remplacement de Roselyne Bachelot.

Stanislas Guerini, fidèle lieutenant d'Emmanuel Macron et délégué général de Renaissance, anciennement LREM, prend lui la direction du ministère de la Fonction publique.

Pap Ndiaye, historien français, obtient le ministère de l'Education nationale.

Amélie Oudéa-Castéra, ancienne joueuse de tennis, fait son entrée à Matignon et s'empare du ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Damien Abad, ex-patron des députés Républicains à l'Assemblée, dont le nom circulait depuis plusieurs jours pour intégrer l'équipe Borne, prend la direction du ministère des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées.

Autre nom jusqu'ici inconnu, l'universitaire Sylvie Retailleau est nommée ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. L'avocate et militante Yaël Baun-Pivet est nommée ministre des Outre-mer.

Ceux qui sortent

Jean-Michel Blanquer, comme attendu, fait ses valises et quitte le ministère de l'Education nationale. Marlène Schiappa, ministre déléguée en charge de la Citoyenneté, dit aussi adieu à son ministère. Julien Denormandie, pourtant pressenti un temps à Matignon, quitte l'Agriculture.

Comme écrit précédemment, Jean-Yves Le Drian perd les Affaires étrangères malgré le contexte de la guerre en Ukraine. Florence Parly, auparavant à la tête des Armées, fait elle aussi ses bagages.

Jean-Baptiste Djebbari et Cédric O, respectivement assignés aux Transports et à la Transition numérique, ne sont pas reconduits. Le premier avait déjà annoncé en début de semaine avoir rejoint le conseil d’administration d'une entreprise privée.

Ceux qui conservent leur ministère

Gérald Darmanin conserve l'Intérieur, de même que Bruno Le Maire, reconduit à la tête du ministère de l'Economie. Idem pour le Garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti, qui poursuit son travail à la Justice.

Ceux qui déménagent

Et puis il y a les ministres qui déménagent. C'est le cas de Marc Fesneau, du MoDem, jusqu'ici ministre des Relations avec le Parlement, désormais promu à l'Agriculture. Olivia Grégoire, auparavant secrétaire d'État chargée de l’Économie sociale et solidaire, devient la nouvelle porte-parole du gouvernement, en remplacement de Gabriel Attal.

Agnès Pannier-Runacher, à la tête de l'Industrie dans le précédent gouvernement, prend désormais la direction du ministère de la Transition énergétique. Amélie de Montchalin, qui occupait le siège de la Fonction publique, obtient quant à elle le nouveau ministère de la Planification écologique et aux Territoires.

Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer dans le gouvernement Jean Castex, déménage au ministère de la Défense et des Armées.

Ceux qui étaient pressentis

Plusieurs noms qui alimentaient les rumeurs depuis des semaines n'ont visiblement pas séduit Emmanuel Macron. C'est le cas de Pascal Canfin, ancien directeur général de la fondation WWF France, pressenti à l'Ecologie. Catherine Vautrin, écartée pour le poste de Première ministre à la place d'Elisabeth Borne, devait prendre la tête des Armées. Il n'en est rien.

Lui devait succéder à Olivier Véran : Arnaud Robinet, maire de Reims et député de la Marne, était au cœur des rumeurs pour prendre la tête du ministère de la Santé. Marisol Touraine, dont le nom figurait dans la liste des potentielles Premières ministres, n'a elle non plus hérité d'aucun ministère. Elle était pressentie à la Fonction publique. Rachel Khan, actrice, écrivaine et juriste, devait diriger le ministère chargé de la Lutte contre les discriminations. Enfin, François Rebsamen, maire de Dijon ayant récemment rallié la cause d'Emmanuel Macron, circulait aussi parmi les noms pressentis pour le nouveau gouvernement.