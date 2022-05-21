توفي شاب وأصيب آخر بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع فجر اليوم السبت بإقليم بلدية بيطام في ولاية باتنة.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال للمديرية الحلية للحماية المدنية في منشور عبر صفحتها على الفايسبوك، إن إسعافاتها تدخلت فجر هذا السبت من أجل حادث مرور مميت ناجم عن انحراف وانقلاب سيارة سياحية بإقليم بلدية بيطام جنوب ولاية باتنة.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث خلف وفاة شاب يبلغ من العمر 27 سنة وإصابة آخر بجروح متفاوتة الخطورة قدمت له الإسعافات الأولية في عين المكان وتحويله إلى مستشفى مدينة بريكة، بينما تم نقل المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث لنفس المستشفى.