تدخلت فرق الغطس والإسعاف للحماية المدنية لولاية عين تيموشنت مساء أمس لإنقاذ غريقين في البحر.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال للمديرية المحلية لذات الهيئة في بيان عبر صفحتها على الفايسبوك، إن فرقها للغطس تدخلت أمس الجمعة ثلاث مرات لأجل إنقاذ غريقين بسواحل ولاية عين تيموشنت، وكان التدخل الأول في تمام منتصف النهار وأربعين دقيقة بشاطئ بوزجار 02.

حيث انتشلت غريقا متوفي وهو شاب يبلغ من العمر حوالي 25 سنة مجهول الهوية تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث.

أما التدخل الثاني فقد كان في تمام الساعة الرابعة مساء وهو التوقيت الذي انطلقت فيه عملية البحث عن مفقود بعد تلقي فرق الحماية المدنية للإنذار عن غرق شخص بشاطئ رشقون 02

وما زالت عملية البحث عنه متواصلة، بينما كان التدخل الثالث على مستوى شاطئ ساسل في حدود الساعة السادسة مساء وثمان وثلاثين دقيقة، حيث تدخلت الوحدة الثانوية لحاسي الغلة من أجل نقل شاب تم إنقاذه من طرف مواطنين وإخراجه من عرض البحر بعد غرقه، وقد قدمت له الإسعافات الأولية في عين المكان

وبعد تشخيص طبيب الاستعجالات اتضح أن الضحية البالغ من العمر 18 سنة والمنحدر من بلدية حمام بوحجر متوفي. يحدث هذا قبل أيام من الافتتاح الرسمي لموسم الاصطياف والاستجمام وفي غياب تنصيب الجهاز الأمني الخاص بحراسة الشواطئ المزمع انطلاقه الفاتح من جوان الداخل.