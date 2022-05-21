كشفت وسائل إعلام مصرية أن لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم تبحث اختيار فيكتور غوميز لإدارة مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي في نهائي دوري الأبطال المقرر إقامتها يوم 30 ماي الحالي وذلك بعد الضغوط التي قام بها مسؤولو الأهلي خلال الفترة الماضية بسبب تمسك الكاف بإقامة المباراة في المغرب.

ووفقا لموقع "المصري اليوم" ونقلا عن مصدر مسؤول- رفض ذكر اسمه- فإن الكاف طلب تحديد إقامة الحكم الذي سيدير اللقاء في مكان سري بعيدا عن الضغوط الجماهيرية التي قد تحدث له قبل خوض المباراة، وطلب مسؤولو الكاف من لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي إعطاء الحكم المرشح لإدارة المباراة تعليمات أهمها الصرامة مع اللاعبين وعدم الانصياع للضغوط الجماهيرية التي قد يتعرض لها الحكم في الفترة المقبلة.